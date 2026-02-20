Кйелд Наус: Имам си бронз със златно покритие

Това е бронз със златно ръбче. С тези думи Кйелд Наус започна и завърши първото си интервю за Нидерландската национална телевизия, след като спечели бронзовия медал на 1500-метровата дистанция на Олимпийските игри в Милано/Кортина 2026.

Със същите думи ще започна и аз разказа си за "последния олимпийски танц" на Наус, както самият той нарече последното си участие на на олимпийски игри.

Стартът бе и предпоследният такъв от програмата в индивидуалното бързо пързаляне с кънки на дълга писта при мъжете, а Наус бе най-щастливият човек на ледения овал в Милано, а може би и в света.

Въпреки че бе детрониран и че не защити олимпийската титла на 1500 метра, той спечели битката със себе си и доказа, че нито психиката, нито възрастта му могат да му попречат да се качи на олимпийския подиум в трети поредни игри. Наус е двукратен златен медалист от Игрите в Пьончанг 2018 и Пекин 2022 на 1500 м.

"Страхотно, много яко", така коментира постижението си 36-годишният нидерландеци добави:

"Нямах представа какво правя на леда. Това беше, което исках. Чувствам се, сякаш спечелих."

Кйелд сияеше по особен начин.

„От първия метър всичко вървеше точно както исках", коментира той.

Първите 300 метра, Наус и Чжанян Нин започнаха с под 23 секунди.

"Аз дори се движех по-бързо от очакваното, направих по-бърза първа пълна обиколка, отколкото на 1000 метра. След това във втората пълна обиколка във виража скоростта ми дойде малко в повече и излязох от идеалната линия на пързаляне. Това позволи на Нинг да ме настигне. Нямах представа какво правя. Не виждах никъде междинните си времена и може би така беше по-добре. Щях да се шокирам ако знаех, че първата ми пълна обиколка бе с време от 24.7 секунди", обясни той.

След втората пълна обиколка, Наус вижда на мини табло в ръцете на Йохан де Вит, треньорът на Чжанян Нин 25.9 секунди и вече му става ясно, че двамата се движат много бързо.

Сензационно, човекът спряган за победител и смятан за най-големия фаворит на 1500-метровата дистанция Джордан Щолц бе победен от Чжанян Нин. А, след това китаецът получи похвала от Наус:

„Беше фантастично състезание от негова страна".

Наус се размина на косъм със сребърния медал, което той коментира така:

"Изобщо не ме интересува: сребро или бронз. Разбира се, това би било едно стъпало по-нагоре, но не ме интересува. Не ме интересува. Нинг беше наистина най-силният тук, той беше много пред нас. Чудя се как вчера журналистите си позволиха да попитат китайската звезда в ските свободен стил Айлин Гу, дали не приема като загуба своето второ място в биг еъра. Това да си медалист в няколко поредни олимпийски игри е невероятно постижение, а не провал".

Наус завърши интервюто си за Нидерландската национална телевизия с думите:

"Ужасно щастлив съм. Имам си бронз със златно покритие".



Автор Фани Богданова