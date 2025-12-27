БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Петко Христов изведе Специя до драматична победа над Пескара

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
След този успех Специя събра 17 точки и се изкачи до 14-ото място във временното класиране.

петко христов специя минимална победа италия
Снимка: БТА
Българският национал Петко Христов изведе Специя с капитанската лента при драматичната победа с 2:1 над Пескара в среща от 18-ия кръг на Серия B. 26-годишният централен защитник бе стожер в отбраната и лидер на терена, като италианските медии отчетоха стабилността и увереността му в ключови моменти от двубоя.

Специя започна агресивно и откри резултата още в 8-ата минута чрез Де Зерио. Гостите от Пескара обаче успяха да изравнят в добавеното време на първата част, когато Матео Дагасо се възползва от рядка грешка в защитата на домакините.

След почивката и в последвалото продължение натискът на Специя се засили, а Христов продължи да дирижира действията в отбрана и да дава тон с поведението си. Наградата за усилията дойде в самия край, когато резервата Габриеле Артистико донесе победата с попадение в добавеното време.

След този успех Специя събра 17 точки и се изкачи до 14-ото място във временното класиране, докато Пескара остава последна с 13 пункта. Представянето на Петко Христов затвърди позициите му като един от ключовите играчи в състава и сред най-постоянните защитници в лигата през сезона.

#ФК Специя #Серия Б #Петко Христов

