Почина легендарен футболист на Локомотив (София)

Българският футбол загуби една от своите емблематични фигури. На 92-годишна възраст почина легендата на Локомотив (София) Спиро Дебърски.

Дебърски е роден на 8 декември 1933 година в Благоевград, тогава Горна Джумая. Първите си стъпки във футбола прави в местните клубове Македонска слава, Ботев и Юлий Дерменджиев – отбори, които по-късно ще поставят основите на днешния Пирин.

По време на военната си служба в Казанлък облича екипа на местния Торпедо, където бързо е забелязан от скаутите на Локомотив (София). Именно при „железничарите“ талантът му разцъфва напълно. В периода 1957–1968 година той изиграва 276 мача и отбелязва 84 гола, превръщайки се в една от водещите фигури на отбора. Кулминацията идва през 1964 година, когато вдига шампионската титла на България.

С екипа на националния отбор Дебърски записва 24 срещи и реализира 8 попадения. Част е и от състава на България на Олимпийските игри в Рим през 1960 година, където „лъвовете“ завършват втори в своята група, но не успяват да продължат напред.

След като слага край на състезателната си кариера, той остава верен на футбола и се посвещава на треньорската професия, работейки дълги години както в България, така и в Кипър.

До последните си дни Спиро Дебърски следеше с интерес случващото се във футбола и не спираше да подкрепя любимия Локомотив.



"Заслужил майстор на спорта" от 1969 г. През 2014 общинският съвет на Благоевград го обявява за почетен гражданин на града.

Погребението ще се състои в Базилика "Света София" (ул. Париж 2) във вторник, 3 февруари, в 11:30 ч.

Поклон пред светлата му памет!