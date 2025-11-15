БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Желязков: През април пак ще искаме дерогация
Чете се за: 05:00 мин.
Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един...
Чете се за: 00:50 мин.
Президентът Радев: Назначаването на особения управител на...
Чете се за: 04:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Поклонението пред Стоян Йорданов е в неделя

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
Спорт
Запази

Опелото ще е в храм "Света Параскева" в столицата.

Стоян Йорданов
Слушай новината

Поклонението пред легендата на ЦСКА и България Стоян Йорданов ще се състои в неделя, 16 ноември, информираха от "червените". Опелото ще е в храм "Света Параскева" в столицата.

Йорданов, който е многократен шампион и носител на Купата на страната с ЦСКА, почина вчера на 81-годишна възраст.

Ето какво написаха "армейците":

"Поклонението пред големия Стоян Йорданов ще се състои утре (16 ноември) от 14:00 ч. в храм „Света Параскева“ в София (ул. „Георги Раковски“ 58).

Той ни напусна на 14 ноември на 81-годишна възраст.

Армейци, нека да отдадем заслужена почит към легендарния ни вратар, който посвети целия си живот на любимия клуб!".

Свързани статии:

Стоян Йорданов почина на 81-годишна възраст
Стоян Йорданов почина на 81-годишна възраст
ЦСКА почете легендарния си вратар на официалния сайт на клуба.
Чете се за: 02:32 мин.
#Стоян Йорданов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един ранен при тежка катастрофа
1
Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един ранен при...
Ивайло Мирчев: Имам дълбоки съмнения за назначението на Румен Спецов за особен управител на "Лукойл"
2
Ивайло Мирчев: Имам дълбоки съмнения за назначението на Румен...
Асен Василев за Румен Спецов: Това е доста лоша шега на правителството
3
Асен Василев за Румен Спецов: Това е доста лоша шега на правителството
САЩ направиха изключение за България от санкциите срещу "Лукойл"
4
САЩ направиха изключение за България от санкциите срещу...
Спират туристи на границата с Гърция за неплатени глоби
5
Спират туристи на границата с Гърция за неплатени глоби
Раздадоха годишните награди на Съюза на българските журналисти - БНТ с 4 отличия
6
Раздадоха годишните награди на Съюза на българските журналисти -...

Най-четени

Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
1
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
4
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
6
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...

Още от: Български футбол

Александър Димитров: Турция няма да ни подцени
Александър Димитров: Турция няма да ни подцени
Галин Димитров в предаването "Аз съм" Галин Димитров в предаването "Аз съм"
Чете се за: 01:50 мин.
Илия Груев: Не е лесно за никой в момента, но имаме нов шанс да спечелим точки Илия Груев: Не е лесно за никой в момента, но имаме нов шанс да спечелим точки
Чете се за: 01:47 мин.
Ботев Пловдив: Инвестициите в бъдещето продължават Ботев Пловдив: Инвестициите в бъдещето продължават
Чете се за: 01:12 мин.
България излиза без напрежение в търсене на първи точки за световните квалификации България излиза без напрежение в търсене на първи точки за световните квалификации
Чете се за: 03:35 мин.
Георги Пеев: Със Сашо Димитров отборът ще започне да прогресира Георги Пеев: Със Сашо Димитров отборът ще започне да прогресира
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Премиерът Желязков: През април пак ще искаме дерогация
Премиерът Желязков: През април пак ще искаме дерогация
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един ранен при тежка катастрофа Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един ранен при тежка катастрофа
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Всяко четвърто дете у нас е с проблемно зрение Всяко четвърто дете у нас е с проблемно зрение
Чете се за: 02:30 мин.
Общество
Президентът Радев: Назначаването на особения управител на "Лукойл" е извън закона Президентът Радев: Назначаването на особения управител на "Лукойл" е извън закона
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Икона с мощи на св. Гавриил Ургебадзе и негови лични вещи са...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и...
Чете се за: 02:50 мин.
Общество
Синът на Радан Кънев е задържан с марихуана
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Протест срещу жестокостта над животни във Варна
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ