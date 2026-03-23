Полицейска акция се провежда в Самоков

На територията на Самоков се провежда специализирана полицейска операция за противодействие на престъпността, съобщиха от Областната дирекция на МВР – София.

В нея са включени служители на Районно управление – Самоков, Областната дирекция на МВР – София, Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“. В екипите са включени и представители на Националната агенция за приходите и Регионалната дирекция по горите.

На по-късен етап ще бъдат предоставени и резултати, допълват от Областната дирекция на МВР.

Миналата седмица се състояха акции в Ихтиман, Костенец и Ботевград.