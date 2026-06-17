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Полицията издирва мъж на 47 години от Казанлък

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Полицията издирва мъж на 47 години от Казанлък
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Полицията издирва Борис Симеонов Анев, на 47 години от Казанлък. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

От полицията допълниха, че мъжът е в неизвестност от 16 юни. Анев е на видима възраст 45-50 години, нормално телосложение, кестенява чуплива къса коса, ръст около 185 см. Облечен е с памучна блуза с къси ръкави, зелена на цвят и черни къси панталони. Обут е с черни маратонки. Носи в себе си лични документи, мобилен телефон и синя раница с презрамки.

От полицията призоваха гражданите, които имат информация относно местонахождението на мъжа, да съобщят на тел. 112 или в най-близката структура на МВР.

#полицията #мъж #Казанлък

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