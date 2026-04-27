Полицията във Варна издирва 94-годишен мъж с деменция

Полицията във Варна призовава доброволци да се включат в издирването на 94-годишния Димитър Димитров. Той е с деменция и е в неизвестност от 25 април, когато е излязъл от дома си. Възрастният мъж се е обадил по телефона и казал, че е в някаква гора, но все още не е локализиран.

Междувременно е подал и сигнал на телефон 112, но не успял да обясни местоположението си. Доброволците, които искат да се включат в издирването, трябва да да бъдат в 12.00 часа на стария път за Бургас, на разклона за местността „Крушките".