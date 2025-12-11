БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Политически реакции след масовия протест и преди вота на недоверие

Чете се за: 05:07 мин.
У нас
бюджетът 2026 година влиза обсъждане народното събрание
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Слушай новината

Политичесаки реакции и коментари след многохилядния протест снощи в много градове от страната.

Ивайло Мирчев от ПП-ДБ обясни какво следва според него:

Ивайло Мирчев, ПП-ДБ: "Видяхме, че управляващите са гледали протеста на живо онлайн. Това което трябва те да направят днес, веднага, е да бъде подадена оставка или да си подкрепят вота на недоверие. Призоваваме, ако Борисов и Пеевски не подадат оставката на това управление, да го направи примерът Росен Желязков. Росен Желязков, ако днес не мине вота на недоверие, сам да вкара оставката на своето правителство в Народното събрание. Вчерашният протест не беше просто протест на гневни хора срещу бюджета, не беше протест на хора просто за оставка. Това беше протест за смяна на направление на България. Начинът, по който функционира страната, край на този корупционен стил. Оттук-нататък има две стъпки. Първата стъпка е оставката и втората е честни избори, бързо, веднага, по най-бързия начин."

Божидар Божанов коментира възможността за компромисен вариант Борисов и Певски да отидат на заден план.

Божидар Божанов, ПП-ДБ: "Ако все пак предложат някакъв компромисен вариант, например Борисов и Певски да отидат на заден план, а правителството да продължи да съществува в сегашния си вариант, това би ли било приемливо за вас? Не. Такива театри, те вече дори не са добри в тях. Няма как те да отидат на заден план. Те и сега, виждате, не стоят в зала, но всъщност те дърпат конците. Вчера на площада хората казаха „Вън Пеевски и вън Борисов“.

Мирчев подчерта ефекта на протестите върху обществото:

Ивайло Мирчев, ПП-ДБ: "Най-големите протести за последните 35 години, няма жив политик, който да не ги гледа и да не се замисли "какво правя аз в момента в тази страна и какво правя с действията си". Веднага трябва да подадат оставка, да си наведат главите и да се отиде на избори."

Рамадан Аталай изрази очакванията си към Борисов:

Рамадан Аталай, АПС: "Господин Борисов, очаквам от него да се промени позицията си. Може би ще е така знаково. Днес очаквам да гласува и против правителството. Той и плюс това, още от началото не искаше господин Росен Желязков да бъде министър-председател и отгоре на това не искаше и АПС да продължаваме, да поддържаме стабилността в страната. Прецениха, че Делян Пеевски е много по-добре за тях, много по-близък. Те и без това са си дружки по рождение."

Той коментира и протестите:

Рамадан Аталай, АПС: "Събуди са. България са събуди. Това, което ние от тези, които сме страдали през всичките тези години, призовавахме всички да се позиционират, да излязат и да си изразят отношението към всичко това, което се случва в България. И снощи видяхте над 150-200 хиляди човека си изразяват мирно отношението си към Дилян Пеевски, Бойко Борисов и всички онези министри, които знаете ли колко жалки изглеждат всички тези, които са зависими от един човек. Вотът на недоверие е без значение. Дали ще останат или няма да останат. Евентуално, ако останат, трябва да знаете, че това ще им бъде най-голямото наказание."

Йордан Цонев коментира значението на протестите.

Йордан Цонев от „ДПС-Ново начало“: „Протестират хората и трябва да бъдат чути.“

Цончо Ганев от „Възраждане“ коментира, че не очаква правителството да подаде оставка.

Цончо Ганев от „Възраждане“: "Не очаквам мнозинството да даде оставка, но народът ще си я вземе сам."

Христо Терзийски от ГЕРБ коментира, че най-важното от снощите протести е това, че са били мирни без ескалация на напрежението.

Христо Терзийски,ГЕРБ: „Важно е, че беше мирен и че полицията се справи. Оттам натам политическите решения по първото смисъл. Да, очакваме коментарите управляващите. Разбира се, че в такава ситуация опозиционните партии, представители говорят повече."

#Божидар Божанов #Ивайло Мирчев #Рамадан Аталай #протести

