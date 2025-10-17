Повдигнаха обвинения на мъж и жена, ограбвали магазини в центъра на София

Към наказателна отговорност са привлечени 29-годишен мъж и 21-годишна жена за това, че за времето от 01:35 часа до 02:10 часа на 13 октомври са отнели множество вещи от магазини на ул. "Граф Игнатиев" и на ул. "Юрий Венелин".

Обвиняемите са счупили стъклените врати на търговските обекти, за да влязат в тях. От единия магазин са откраднати множество бижута.

По случая е образувано досъдебно производство за кражба, извършена в условията на продължавано престъпление. Мъжът е осъждан многократно. Предвид възможността двамата да извършат престъпление, те са задържани с постановление на наблюдаващ прокурор за срок до 72 часа.