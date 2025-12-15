БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Деница Сачева: Няма да участваме в съставяне на друг...
Над 160 000 къса контрабандни цигари задържаха митничарите, укрити в табуретки и ракла (ВИДЕО)

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
160 000 къса контрабандни цигари задържаха митничарите укрити табуретки ракла видео
Снимка: Снимката е илюстративна
166 800 къса (8340 кутии) контрабандни цигари задържаха митническите служители на МП Капитан Андреево при две проверки на превозни средства, влизащи в страната от Турция.

При един от случаите на 08.12.2025 г. на пункта пристига товарен автомобил с турска регистрация. Шофьорът – турски гражданин, представя пред митническите служители документи за превозваната стока – мебели и лично имущество от Турция за Германия. Митническата служителка, извършваща документален контрол и претегляне с електронната везна на осовото натоварване селектира камиона за сканиране с рентенова апаратура, при което са отбелязани необичайни плътности в товарното помещение.

В хода на контролните действия митническите служители установяват, че освен декларирания товар има кашони, пълни с цигари. Открити са общо 93 400 къса (4670 кутии) цигари без български акцизен бандерол.

Другият случай е от 12.12.2025 г., когато митническите служители извършват проверка на микробус, влизащ в страната от Турция. Шофьорът и още петима пътници – румънски граждани, заявили, че не пренасят нищо за деклариране. При последвалата проверка в превозваните мебели - 4 табуретки и една ракла, са открити 73 400 къса (3670 кутии) цигари без български акцизен бандерол.

Тютюневите изделия са задържани.

На нарушителите са съставени актове по Закона за митниците.

От началото на годината до момента на МП Капитан Андреево са задържани над 30 000 000 къса цигари.

#МК "Капитан Андреево" #заловени контрабандни цигари

