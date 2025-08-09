Пожар между селата Царичина и Градец в община Костинброд

Пожар гори между костинбродските села Царичина и Градец. За момента няма опасност за населението. Кметът на Костинброд задейства системата BG-ALERT. Горят сухи треви и храсти, изпратени са екипи на пожарната и доброволци.

"В района между селата Градец и Царичина горят сухи треви и храсти. Бъдете внимателни и следвайте инструкциите на компетентните органи. За момента няма опасност за близките села", пише в съобщението.