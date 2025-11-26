БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Всеки четвърти пенсионер ще получи по 120 лева коледни...
Чете се за: 01:57 мин.
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова...
Чете се за: 00:42 мин.
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за...
Чете се за: 02:37 мин.
Тежко остава състоянието на 7-годишното дете след...
Чете се за: 02:37 мин.

Правителството избра балансиран подход за ограничаване на достъпа до имотните партиди

Чете се за: 03:22 мин.
У нас
правителството избра балансиран подход ограничаване достъпа имотните партиди
Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Правилника за вписванията, което предвижда ограничаване на издаването на незаверени преписи и препис-извлечения от вписани в имотния регистър актове. В същото време се осигурява баланс между правото на достъп до информация относно недвижим имот при наличие на правен интерес, от една страна, и защита на собствеността на физическите и юридическите лица, от друга. Такъв е моделът във Франция, Италия и Испания.

Целта е да се намалят имотните измами, да се повиши чувството за сигурност на гражданите и доверието в публичните институции, както и да се осигури сигурност на системата на вписванията и защитата на собствеността като конституционно установен принцип в Република България.

Предвижда се, че всякакъв вид преписи от имотния регистър, воден от Агенцията по вписванията (АВ), ще бъдат издавани на страните, на техните преки и непреки правоприемници и праводатели, на техните представители по закон или по упълномощаване; на нотариуси и на техни служители; на адвокати, младши адвокати и на адвокатски сътрудници, вписани в регистъра на съответната адвокатска колегия; на частни съдебни изпълнители и на техни служители; на органите на съда, прокуратурата и следствието; на други органи и лица в предвидените от закон или този правилник случаи.

За всички останали лица предоставянето на незаверени преписи и препис-извлечения от вписани актове е поставено в зависимост от доказването на правен интерес. Въз основа на посочените от заявителя обстоятелства и представените от него документи съдията по вписванията ще преценява наличието на такъв интерес за всеки конкретен случай. В правилника примерно се изброяват най-честите хипотези, когато е налице правен интерес. Сред тях са: водене на преговори за придобиване на недвижим имот - въз основа на предварителен договор с отчуждителя, кореспонденция, друго; осъществяване на посреднически услуги за придобиване на недвижим имот - въз основа на договор с възложителя на услугата, друго; арендуване или наемане на недвижим имот за срок, по- дълъг от една година - въз основа на договор, кореспонденция и др.

Въвежда се и допълнителна гаранция за защита на правото на собственост, като се осигурява възможност за всички лица, които имат вещни права върху недвижим имот, да използват специализирана услуга от АВ за автоматизиран достъп до информация (електронно известяване) за извършени справки и издадени преписи и препис-извлечения от вписани актове, отбелязвания или заличавания по имотната партида. Така на практика всеки титуляр на вещни права върху недвижим имот в реално време ще може да получи информация дали е извършена справка, или е предоставен препис или препис-извлечение от акт, отнасящ се за негов имот.

