Пред погледа на Веласкес, Локомотив Сф загуби проверката си със сръбския Радник в Анталия

Локомотив София загуби с 0:2 от сръбския Радник (Сурдулица) в първата контрола на тима от подготвителния лагер в Анталия, Турция.

Неофициален дебют за "червено-черните" записа бившият футболист на Ливърпул Джордан Айб, който започна в стартовия състав.

Дебют за първия отбор на Локомотив направи 17-годишният Михаил Захариев.

Срещата бе изгледана от старши треньора на Левски Хулио Веласкес, който използва почивния ден на "сините" в Анталия, за да присъства на двубоя.