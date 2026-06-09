БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Ново европейско проучване: Българите са против приемането...
Чете се за: 06:30 мин.
Румен Радев: Правителството слага край на предоставянето...
Чете се за: 02:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Предложените кандидати за състав на ЦИК ще бъдат изслушани на 12 юни

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Запази
предложените кандидати състав цик бъдат изслушани юни
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Слушай новината

Предложените кандидати за състав на Централната избирателна комисия, ако всичко е наред, ще бъдат изслушани на 12 юни. Това обяви президентът Илияна Йотова в края на консултациите с парламентарно представените партии и коалиции за състав на комисията. Изслушването ще се проведе в президентската институция в 12.00 часа.

Веднага след като бъдат изслушани, в най-скоро време ще бъде издаден и указът за сформирането на новата ЦИК, допълни Йотова.

На консултациите на парламентарно представените партии и коалиции с президента Илияна Йотова Йорданка Ганчева от ГЕРБ-СДС беше избрана чрез жребий за кандидат за секретар на Централната избирателна комисия. До жребий се стигна след като две политически сили номинираха свои предложения за секретар на ЦИК. От ГЕРБ-СДС предложиха Йорданка Ганчева, а от ДПС беше предложен Исмаил Осман.

След като жребият определи Ганчева за кандидат за секретар на ЦИК, от ДПС заявиха, че предлагат Исмаил Осман за заместник-председател на комисията.

#президентът Илияна Йотова #състав на ЦИК

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., ще бъдат увеличени със 7,8%
2
Всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., ще бъдат увеличени със...
Кметът на Варна Благомир Коцев освободи заместник-кмета Илия Коев
3
Кметът на Варна Благомир Коцев освободи заместник-кмета Илия Коев
15-годишният загинал в катастрофа в Тетевенско, се успал за училище и изпуснал автобуса
4
15-годишният загинал в катастрофа в Тетевенско, се успал за училище...
100 000 евро обезщетение за Явор Златанов заради "Осемте джуджета"
5
100 000 евро обезщетение за Явор Златанов заради "Осемте...
Комисията за финансов надзор отне лиценза на "ДаллБогг: Живот и здраве" за застрахователна дейност
6
Комисията за финансов надзор отне лиценза на "ДаллБогг: Живот...

Най-четени

Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
2
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
3
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
4
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия
5
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
6
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...

Още от: Политика

София е домакин на 30-та годишна среща на върха на ПСЮИЕ
София е домакин на 30-та годишна среща на върха на ПСЮИЕ
Президентът Йотова награди пожарникарите, гасили автобуса на "Челопешко шосе" Президентът Йотова награди пожарникарите, гасили автобуса на "Челопешко шосе"
Чете се за: 01:50 мин.
Велислава Петрова за помощта за Украйна: Всяко решение за помощ - военнотехническа или хуманитарна – ще бъде взето с решение на МС Велислава Петрова за помощта за Украйна: Всяко решение за помощ - военнотехническа или хуманитарна – ще бъде взето с решение на МС
Чете се за: 01:20 мин.
Румен Радев: Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна Румен Радев: Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна
Чете се за: 02:40 мин.
Управителят на НЗОК д-р Петко Стефановски подаде оставка Управителят на НЗОК д-р Петко Стефановски подаде оставка
Чете се за: 01:12 мин.
Асен Василев: Свръхдефицитът ни е наложен превантивно за 2026 година и е нарушение на регламента Асен Василев: Свръхдефицитът ни е наложен превантивно за 2026 година и е нарушение на регламента
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

Румен Радев: Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна
Румен Радев: Правителството слага край на предоставянето на...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Велислава Петрова за помощта за Украйна: Всяко решение за помощ - военнотехническа или хуманитарна – ще бъде взето с решение на МС Велислава Петрова за помощта за Украйна: Всяко решение за помощ - военнотехническа или хуманитарна – ще бъде взето с решение на МС
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Управителят на НЗОК д-р Петко Стефановски подаде оставка Управителят на НЗОК д-р Петко Стефановски подаде оставка
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Асен Василев: Свръхдефицитът ни е наложен превантивно за 2026 година и е нарушение на регламента Асен Василев: Свръхдефицитът ни е наложен превантивно за 2026 година и е нарушение на регламента
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Край на синята трудова книжка: Готова ли е България за електронните...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Директорът на "Евровизия" Мартин Грийн: За нас е много...
Чете се за: 06:25 мин.
У нас
САЩ удариха Иран: Ислямската република отвърна
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Антиимигрантски протести в Белфаст
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ