Предложените кандидати за състав на ЦИК ще бъдат изслушани на 12 юни

Предложените кандидати за състав на Централната избирателна комисия, ако всичко е наред, ще бъдат изслушани на 12 юни. Това обяви президентът Илияна Йотова в края на консултациите с парламентарно представените партии и коалиции за състав на комисията. Изслушването ще се проведе в президентската институция в 12.00 часа.

Веднага след като бъдат изслушани, в най-скоро време ще бъде издаден и указът за сформирането на новата ЦИК, допълни Йотова.

На консултациите на парламентарно представените партии и коалиции с президента Илияна Йотова Йорданка Ганчева от ГЕРБ-СДС беше избрана чрез жребий за кандидат за секретар на Централната избирателна комисия. До жребий се стигна след като две политически сили номинираха свои предложения за секретар на ЦИК. От ГЕРБ-СДС предложиха Йорданка Ганчева, а от ДПС беше предложен Исмаил Осман.

След като жребият определи Ганчева за кандидат за секретар на ЦИК, от ДПС заявиха, че предлагат Исмаил Осман за заместник-председател на комисията.