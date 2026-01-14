Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на фокус в политическите декларации в НС (ОБЗОР)

Тази сутрин започна първото заседание на депутатите след ваканцията. Ето какви са заявките на политическите сили в парламента…

След близо от 30 дни на пауза, народните представители днес се върнаха на работа за петата сесия на 51-вия парламент. По традиция тя започна с химна на Република България. И пак по традиция, при звученето на химна на Европейския съюз депутатите от "Възраждане" демонстративно седнаха на местата си.

В началото на заседанието председателят на парламента Рая Назарян призова народните представители да бъдат на висотата на законодателния орган. Нямаше изненади и в последвалите декларации. Партиите, подкрепящи кабинета в оставка "Желязков" акцентираха върху постигнатото от правителството като икономически ръст и влизането на страната в еврозоната. Опозицията пък не спести критиките си.

Рая Назарян - председател на Народното събрание: "Надявам се предстоящата предизборна кампания да не нажежи страстите в пленарната зала и гражданите да не станат свидетели на самоцелно противопоставяне, обиди и конфронтации. Вярвам, че можем да бъдем по-толерантни, да бъдем по-уважителни едни към други, градивни и диалогични."

Тома Биков - ГЕРБ-СДС: "Убедени сме, че и през следващите години ГЕРБ-СДС ще продължим да играем ролята на структуроопределящ фактор за българския политически живот. Това наше убеждение не е безпочвено, а се дължи на дългогодишния ни опит и като управляващи и като опозиция. То се дължи и на увереността ни, че сме способни да поставяме реалистични обществени цели, които да постигаме със собствените си усилия. Припомняме на нашите опоненти, че през последните 20 години опитите за унищожаване на ГЕРБ винаги са приключвали с катастрофа за онези, които са ги предприемали. единствената формула за преодоляването на политическата криза, в която страната се намира от 2021 година ще бъде коалиционното управление. ГЕРБ-СДС не можем да разрешим политическата криза без съдействието на останалите основни политически сили, но и те не могат да я разрешат без нас."

Николай Денков - съпредседател на ПГ на ПП-ДБ: "България навлезе в нов етап от своето развитие. Първо, заради историческия момент - влизането ни в еврозоната. Второ, заради мощното "Не", отекнало в цялата страна срещу престъпния крадлив модел, срещу лъжите, репресиите, рекета и диктатурата. Неотложните задачи до края на този парламент са ясни: подготовка на честни избори - с промени в Изборния кодекс, 100% машинно гласуване и машинен протокол, масово участие и силен граждански контрол срещу изборните измами. Незабавно отстраняване на незаконния главен прокурор."

Костадин Костадинов - председател на "Възраждане": "От нас се изисква само дързост, смелост, мечтание за това, което искаме да постигнем и воля да го постигнем и ще го постигнем, заедно. Да живее България!"

Искра Михайлова - "ДПС - Ново начало": "Хората на България очакват от нас национална отговорност, а не демонстрации на омраза. Хората на България очакват от нас държавническо мислене и мъдри решения, а не дребнавост и злободневие. Да направим така, че политическият край на един състав на Народното събрание да не се отрази на ритъма на живот и просперитета на българските граждани. Защото това е наш дълг."

Драгомир Стойнев - БСП- ОЛ: "Ние сме първата държава, която влиза в еврозоната без правителство, без редовен бюджет на прага на парламентарни избори, на прага на една политическа конфронтация. Не искам да съм лош пророк, но за съжаление спиралата от избори в избори отново надвисва над страната."

Павела Митова - "Има такъв народ": "Заради личния интерес на няколко човека от ПП-ДБ, страната отново ще ходи на поредните избори. Извънредни избори в неподходящ момент, когато влизаме в еврозаната без силна централна власт, която позволява на спекулантите да се вихрят спокойно."

Хайри Садъков - АПС: "От името на парламентарната група на "Алианс за права и свободи" заявяваме ясно: без спешна и решителна промяна в Изборния кодекс, без радикално повишаване на прозрачността на изборите, кризата на доверие в демокрацията у нас ще се задълбочава."

Радостин Василев - председател на МЕЧ: "Ние сме против въобще да се пипа кодекса, нищо няма да бъде постигнато, честни избори могат да бъдат направени само от мнозинство, което иска да се провеждат честни избори, независимо от своя резултат. От тези, изчезващите – ИТН, БСП и АПС, които няма да ги има, както и от Борисов и Пеевски, не очакваме изборни промени, които да бъдат в полза на обществото."

Ивелин Михайлов - председател на "Величие": "Последното, което остава, е да гарантираме честни избори и ще го направим по начин, който е невиждан до момента. Това е нещото, което ние ще направим за последно в това НС, защото то се вижда, че свършва."

снимки: БТА

