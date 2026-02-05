БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Илияна Йотова ще присъства на откриването на Зимните олимпийски игри в Италия

Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава

президентът илияна йотова присъства откриването зимните олимпийски игри италия
Снимка: Президентство на Република България
Президентът Илияна Йотова ще бъде на посещение в Италия за откриването на Зимните олимпийски игри и по покана на президента на Международния олимпийски комитет (МОК) Кърсти Ковънтри. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

На тазгодишните зимни игри България ще бъде представена от двадесет спортисти в дисциплините биатлон, алпийски сноуборд, ски алпийски дисциплини, ски скокове, ски бягане и фигурно пързаляне.

Йотова ще бъде гост на официалния прием, даван по повод зимната олимпиада от президента на МОК за държавни глави и ръководствата на националните олимпийски комитети днес.

На 6 февруари българският президент ще бъде посрещната от своя италиански колега Серджо Матарела в Кралския дворец в Милано, където ще се състои прием, посветен на тържественото откриване на Зимните олимпийски игри.

По-късно Илияна Йотова ще участва и в церемонията на стадион "Сан Сиро", където ще бъде даден старт на игрите и запален олимпийският огън.

В рамките на посещението си президентът ще посети Олимпийското село в Милано, където ще се срещне с български спортисти.

По време на визитата в Италия държавният глава ще отдаде почит пред барелефа на Васил Левски на площад "Сан Паоло" в град Монца. Скулптурата, дело на Борис Борисов и дарена от Община Карлово на Милано през миналата година, е първият паметник на българския революционер в Италия.

#президентът Илияна Йотова #Зимни олимпийски игри 2026 #визита #Италия

