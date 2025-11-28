Президентът Румен Радев удостои с орден "Мадарски конник" посланика на Ирак Лина Омар

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Държавното отличие се връчва на дипломата за нейните заслуги за развитието на двустранните отношения

президентът румен радев удостои орден мадарски конник посланика ирак лина омар
Слушай новината

Президентът Румен Радев удостои с орден „Мадарски конник“ първа степен посланика на Ирак Лина Омар на церемония в Гербова зала. Държавното отличие се връчва на дипломата за нейните заслуги за развитието на двустранните отношения.

Дипломатическите отношения между България и Ирак са установени на 14 август 1958 г., се посочва на сайта на Министерството на външните работи.

България високо цени отношенията между нашите две страни и разглежда Ирак като свои важен партньор в Близкия изток. Нашите традиционно добри отношения се характеризират с активен политически диалог на всички нива. Той успя да запази тази динамика, независимо от дълбоките геополитически промени, настъпили в края на 20 в. Днес можем да кажем, че продължаваме да развиваме отношенията със същата интензивност и успех, каза президентът Радев.

Той допълни, че се очертава перспективата за откриване на нова динамика на двустранното ни сътрудничество и подчерта, че награждаването на Лина Омар е оценка за нейната цялостна дипломатическа дейност България. Наградата, която получава днес, е израз на желанието на българската страна да продължаваме да задълбочаваме нашето сътрудничество, заяви президентът.

Снимки: БТА

Това отличие е лична привилегия и поглед над силните дългогодишни отношения между двете републики. Това признание подчертава стабилните основи на сътрудничество, доверие и взаимно уважение, което нашите две нации са изградили през годините. Това препотвърждава силата на нашите дипломатически отношения, основани на отворен и открит диалог, споделени интереси и споделен ангажимент за мир и просперитет, каза Лина Омар на церемонията.

Тя благодари на българския народ за уважението и подкрепата през целия ѝ мандат в София.

