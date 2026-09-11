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Президентът Йотова: Диалогът и дипломацията са залог за мир и край на конфликтите

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Държавният глава удостои с орден „Мадарски конник“ втора степен посланика на Либия в България

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Светът стана много опасен и разколебан, а залогът за мир, успех и приключване на конфликтите са диалогът и дипломати като Вас, които вярват в добрите отношения между страните и развиват връзките между народите. С тези думи президентът Илияна Йотова се обърна към посланика на Държавата Либия у нас Абу Бакр Салех, след като го удостои с орден „Мадарски конник“ втора степен. Отличието се връчва на дипломата за неговите особено големи заслуги за развитието на двустранните отношения.

По време на церемонията, която се състоя в Гербовата зала на президентската институция, Илияна Йотова открои усилията на посланик Салех за поддържането и надграждането на приятелските отношения между България и Либия в труден за страната и региона й период.

Президентът отбеляза значението на международните организации и формати за обмяна на гледни точки на страните, диалог, търсене на решения и оказване на помощ, като допълни, че Либия се нуждае от подкрепа.

Йотова подчерта нуждата от активизиране на двустранния икономически диалог и реализацията на съвместни проекти, като отчете взаимния интерес на двете страни.

Тя припомни, че повече от шест десетилетия България и Либия споделят приятелство, взаимно разбирателство и тясно сътрудничество и изрази надежда, че следващият посланик ще продължи линията на укрепване на дипломатическите отношения, както и успешното взаимодействие с българските институции и местната власт.

В приветствието си държавният глава изтъкна още приноса на хилядите български специалисти, работили в Либия за развитието на страната.

„Хиляди либийски студенти пък завършиха първокласни български университети и са едни от най-добрите посланици на България във Вашата държава, защото немалка част от тях се завърнаха и работят в Либия“, посочи Илияна Йотова.

Посланик Абу Бакр Салех благодари на държавния глава за честта да бъде удостоен с високото отличие. Той изтъкна позитивното развитие по време на своя мандат на политическите, икономическите и културните връзки между България и Либия.

„Благодаря за приятелството и добрината, с които бях посрещнат в тази прекрасна страна. Пожелавам на България да бъде просперираща“, каза още посланик Салех.

#Посланик Абу Бакр Салех #президент Илияна Йотова #орден мадарски конник

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