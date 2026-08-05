Президентът Йотова: С Димитър Шумналиев си отиде един от истинските интелектуалци на България

С Димитър Шумналиев си отиде един от истинските интелектуалци на България. Той беше ярка личност с изострен усет към превратностите на времето, с талант да ги анализира, съпреживява и описва с неподражаем стил. С журналистическо перо,

вдъхновено от непримиримото и честно слово, заяви държавният глава Илияна Йотова по повод загубата на журналиста и писател Димитър Шумналиев. Това съобщиха от прессекретариата на президента.

Йотова посочи, че Димитър Шумналиев се е утвърдил като проникновен разказвач, умеещ да улавя сложните обрати в националната ни съдба. В творчеството си той търсеше онова, което оцелява въпреки всичко – ценностите, родовата памет, близостта между хората, човешкото достойнство, каза държавният глава, цитирана от прессекретариата.

Подчерта, че Димитър Шумналиев е вярвал, че дори в най-строгите и мрачни времена силата на духа намира своя път. Затова подкрепяше младите си колеги и питаеше искрена възхита към таланта им, отбеляза президентът.

Снимка: БТА/Архив

След дълго боледуване днес почина известният журналист и белетрист Димитър Шумналиев, съобщиха от семейството му. Поклонението ще бъде в петък.