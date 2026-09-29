Приеха Наредба за регистрацията на индивидуалните електрически превозни средства в общините

Правителството прие Наредба за регистрацията на индивидуалните електрически превозни средства в общините, съобщиха от правителствената пресслужба.

Определят се условията и редът за регистрация на индивидуалните електрически превозни средства, как ще бъде воден регистърът, кой може да подава заявления за регистрация, необходимите документи и основните функции на кметовете на общините.

Предвидени са единни образци на заявления и декларации, които ще улеснят гражданите при изпълнение на задълженията им.

Регламентирането на регистрацията ще допринесе за повишаване на безопасността на движението по пътищата и за подобряване на ефективността на контролната дейност чрез възможност за идентифициране на превозните средства и техните собственици, допълват от кабинета.

Наредбата влиза в сила три дни след обнародването й в „Държавен вестник“, с изключение на разпоредбите на глава втора и глава четвърта, които влизат в сила 12 месеца след обнародването.

Предвиденият 12-месечен срок ще даде възможност на общините да създадат необходимите организационни, технически и административни условия за прилагане на новия режим.

Така ще бъде и осигурена възможността както за подготовка на администрациите, така и за изпълнение от страна на собствениците на индивидуалните електрически превозни средства.