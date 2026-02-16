БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се...
Чете се за: 00:32 мин.
Делото за смъртта на Сияна: Липсват 12 снимки от втория...
Чете се за: 04:25 мин.
Случаят с намерената в куфар Евгения: Съдът намали...
Чете се за: 02:12 мин.
Шумен остава без вода за неопределено време заради авария...
Чете се за: 01:15 мин.
Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица
Чете се за: 02:00 мин.

Продължава разчистването на пътя Велинград – Сърница

от БНТ , Репортер: Ангел Узунов
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
От днес продължават дейностите по разбиване и извозване на скалната маса, която остави затворен пътя Велинград – Сърница. Това съобщи областният управител на Пазарджик Валентина Кайтазова.

„Днес направихме отново оглед на трасето, което е опасно за преминаване. Има нови компрометирани участъци от пътната инфраструктура вследствие на обилните валежи. Пътят е изключително рисков поради активните свлачищни процеси“, заяви тя.

На място са екипи на НЕК, които контролират водохващанията към река Чепинска, както и служители на РУ – Велинград. Работи се в постоянен контакт и координация с АПИ, РДГ - Пазарджик, НЕК, МВР, както и с кметовете на общините Велинград и Сърница.

Прогнозите са за нови валежи от дъжд и сняг в Родопската част на областта. Фирмите, извършващи текущ ремонт и поддръжка на участъка, ще продължат работа до пълното му обезопасяване и отваряне.

„Разбираемо е недоволството на жителите на Сърница, но животът и здравето на хората са най-важни“, подчерта областният управител.

