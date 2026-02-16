БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Свлачища и срутища затрудняват движението в Смолянска област

Репортер: Величка Петкова
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Свлачища и срутища затрудняват движението в Смолянска област
Слушай новината

Пътни участъци в Смолянска област са ограничени за преминаване само в едната лента на
пътното платно, заради свлачища и срутвания, след обилните валежи, съобщават от Областната
управа в Смолян.

Временно движението по третокласния път Бял извор - Неделино, преди разклона за с. Средец
се осъществява в лява лента, поради пропадане на пътното платно. Участъкът е сигнализиран. Водачите
трябва да се движат с повишено внимание.

Движението по пътя Смолян - Средногорци, между селата Търън и Равнища също се осъществява в една
лента, поради свлечена скална и земна маса. В момента участъкът се разчиства.

6 населени места в общините Девин и Доспат са без ток, заради паднали дървета, които са прекъснали
електропроводи. Екипи работят по отстраняването на авариите.

