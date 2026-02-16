Живеещ във Великобритания българин се оказа „починал“ по документи у нас, съобщиха от Районна прокуратура – Стара Загора.

По данни от разследването млад български гражданин и неговата майка от години живеели и работели във Великобритания, където били трайно установени. През август 2025 г., по време на престой в България, те потърсили съдействие от общопрактикуващ лекар в Стара Загора. След уговорка медицинският специалист издал съобщение за смърт на младия мъж, въпреки че той бил жив.

Документът бил представен пред кмета на село Ягода, Община Мъглиж, който издал акт за смърт на 20 август 2025 г. Така в българските регистри мъжът бил вписан като починал, докато реално продължил да живее и работи във Великобритания.

Случаят излязъл наяве след завръщането му в България преди дни. При подадено заявление за издаване на нови лични документи служители установили, че той фигурира като починал, което довело до незабавно започване на проверка и досъдебно производство.

Разследването е установило участието на трима души – младият мъж, неговата майка и лекарят, действал в качеството си на длъжностно лице. За момента не е ясна целта на деянието.

Събрани са писмени доказателства и са разпитани свидетели. Наложени са мерки „подписка“ и забрана за напускане на страната. Поради фактическата сложност е сформиран екип от наблюдаващи прокурори, а действията по случая продължават.