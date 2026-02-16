БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се...
Чете се за: 00:32 мин.
Делото за смъртта на Сияна: Липсват 12 снимки от втория...
Чете се за: 04:25 мин.
Случаят с намерената в куфар Евгения: Съдът намали...
Чете се за: 02:12 мин.
Шумен остава без вода за неопределено време заради авария...
Чете се за: 01:15 мин.
Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица
Чете се за: 02:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Живеещ във Великобритания българин се оказа „починал“ по документи у нас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иван Янев
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Запази

За случая се разбира при опит на "починалия" да си извади лични документи в България

полиция полицейска кола
Снимка: БТА
Слушай новината

Живеещ във Великобритания българин се оказа „починал“ по документи у нас, съобщиха от Районна прокуратура – Стара Загора.

По данни от разследването млад български гражданин и неговата майка от години живеели и работели във Великобритания, където били трайно установени. През август 2025 г., по време на престой в България, те потърсили съдействие от общопрактикуващ лекар в Стара Загора. След уговорка медицинският специалист издал съобщение за смърт на младия мъж, въпреки че той бил жив.

Документът бил представен пред кмета на село Ягода, Община Мъглиж, който издал акт за смърт на 20 август 2025 г. Така в българските регистри мъжът бил вписан като починал, докато реално продължил да живее и работи във Великобритания.

Случаят излязъл наяве след завръщането му в България преди дни. При подадено заявление за издаване на нови лични документи служители установили, че той фигурира като починал, което довело до незабавно започване на проверка и досъдебно производство.

Разследването е установило участието на трима души – младият мъж, неговата майка и лекарят, действал в качеството си на длъжностно лице. За момента не е ясна целта на деянието.

Събрани са писмени доказателства и са разпитани свидетели. Наложени са мерки „подписка“ и забрана за напускане на страната. Поради фактическата сложност е сформиран екип от наблюдаващи прокурори, а действията по случая продължават.

#Районна прокуратура - Стара Загора #обявен за починал #българин #Мъглиж #проверка

Последвайте ни

ТОП 24

Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
1
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица
3
Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица
Река Чепинска излезе от коритото си, пътят Велинград – Сърница е затворен
4
Река Чепинска излезе от коритото си, пътят Велинград –...
Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се имот на Калушев
5
Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се имот на...
Наводнения, свлачища и отнесени покриви: Бурята "Ориана" връхлетя Италия, Испания и Франция
6
Наводнения, свлачища и отнесени покриви: Бурята "Ориана"...

Най-четени

Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
1
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
2
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
3
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха записи от хижата
4
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
5
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая "Петрохан" е на цялото общество
6
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая...

Още от: Регионални

Свлачища и срутища затрудняват движението в Смолянска област
Свлачища и срутища затрудняват движението в Смолянска област
„Път до мощите на Свети Йоан Кръстител“ – нов поклоннически и духовен път свързва Странджа и Созопол „Път до мощите на Свети Йоан Кръстител“ – нов поклоннически и духовен път свързва Странджа и Созопол
Чете се за: 04:45 мин.
Продължава разчистването на пътя Велинград – Сърница Продължава разчистването на пътя Велинград – Сърница
Чете се за: 01:22 мин.
Пътят Велинград-Сърница остава затворен, след като придошлите води на р. Чепинска го заляха Пътят Велинград-Сърница остава затворен, след като придошлите води на р. Чепинска го заляха
Чете се за: 01:10 мин.
Три камери заснели палежа в Бистрица Три камери заснели палежа в Бистрица
Чете се за: 03:52 мин.
77-годишен пешеходец загина на Е-79 в Монтана 77-годишен пешеходец загина на Е-79 в Монтана
Чете се за: 00:27 мин.

Водещи новини

Вижте видео от опожаряването на колата на кмета на Бистрица
Вижте видео от опожаряването на колата на кмета на Бистрица
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
ЕС ще участва като наблюдател в заседанието на Съвета за мир на Тръмп ЕС ще участва като наблюдател в заседанието на Съвета за мир на Тръмп
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Случаят с намерената в куфар Евгения: Съдът намали присъдата на Орлин Владимиров от доживотен затвор на 20 години Случаят с намерената в куфар Евгения: Съдът намали присъдата на Орлин Владимиров от доживотен затвор на 20 години
Чете се за: 02:12 мин.
Сигурност и правосъдие
Делото за смъртта на Сияна: Липсват 12 снимки от втория оглед на местопроизшествието Делото за смъртта на Сияна: Липсват 12 снимки от втория оглед на местопроизшествието
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Продължава разчистването на пътя Велинград – Сърница
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се имот на...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Шумен остава без вода за неопределено време заради авария в...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
2 г. от смъртта на Навални: Митинги в памет на убития опозиционер...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ