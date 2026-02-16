Пътят Велинград-Сърница остава затворен, след като придошлите води на р. Чепинска го заляха

Пътят в момента е непроходим и е под вода
Все по критична става ситуацията на пътя Велинград-Сърница, който от вчера е откъснат от придошлите води на река Чепинска. Това съобщи за "По света и у нас" кметът на община Сърница Неби Бозов.
Пътят в момента е непроходим и е под вода. Все още няма адекватни мерки от страна на АПИ, заявиха от общината. Затова от 15 часа днес в центъра на Сърница граждани се събират на протест.
Неби Бозов кмет на община Сърница: "Цялата река е на пътя. Опасяваме се, че това може да доведе до опасен разлив в район на Велинград, както стана при наводнението през 2005 година. Институциите си прехвърлят отговорностите и досега нищо не е направено. Призовавам АПИ да помогне при разчистването, иначе ще има необратими последици и откъсване на населеното място."