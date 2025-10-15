БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Проф. Радостина Стоянова е отличена с Голямата награда „Питагор“

Чете се за: 01:25 мин.
Проф. Радостина Стоянова е отличена с Голямата награда „Питагор"
Носител на Голямата награда „Питагор“ за цялостен принос в науката е проф. Радостина Стоянова от Института по обща и неорганична химия на БАН. Официалната церемония за най-високите отличия за наука на МОН се проведе на 14 октомври и беше открита от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. Тя се проведе за 17-а поредна година, като за осемте категории кандидатстваха 52 учени.

Министър Вълчев връчи наградата на проф. Радостина Стоянова, която поставя основата за развитието на ново научно направление в страната – химията на материали за чисто и достъпно съхранение на енергия. Публикациите ѝ са цитирани над 5000 пъти и Хирш индекс от 42. Победителката получи грамота и парична награда в размер на 12 000 лв.

Доцент доктор Мартин Ралчев от Института по роботика към БАН беше отличен с „Питагор“ за млад учен в областта на природните и инженерни науки. Той участва в разработването на нови видове свръхчувствителни сензори и методи за измерване.

На церемонията присъстваха зам.-председателят на БАН проф. Щелиян Щерионов и главният научен секретар проф. Нели Косева.

