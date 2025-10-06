Пропуск от дузпа на Кристиан Пулишич попречи на Милан да победи Ювентус

Последният мач от 6-ия кръг в Серия А противопостави Ювентус и Милан, като срещата завърши при нулево равенство. Пропусната дузпа на Кристиан Пулишич лиши росонерите от трите точки.

През първото полувреме на стадион "Алианц" в Торино двата отбора си размениха по един точен удар. Микеле Ди Грегорио парира шут на Санти Хименес.

След почивката възпитаниците на Масимилиано Алегри получиха дузпа за нарушение на Лойд Кели срещу Санти Хименес. Зад бялата точка застана Кристиан Пулишич, който не уцели вратата.

До края на двубоя Микеле Ди Грегорио спаси изстрели на Кристиан Пулишич и Рафаел Леао, за да се поздрави със суха мрежа.

Милан се изкачи до 3-ото място в класирането с актив от 13 точки. Ювентус заема 5-ата позиция в подреждането с 12 пункта.