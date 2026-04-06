Протест затвори временно Околовръстното шосе на Пловдив

Жители на село Първенец и съседните населени места в Родопската яка излязоха на протест и блокираха за час Околовръстното шосе край Пловдив тази вечер. Причината за тяхното недоволство е замразеният ремонт на пътя от Пловдив до село Първенец. Трасето е част от Републиканската пътна мрежа и за изпълнението му отговаря Агенция „Пътна инфраструктура“.Ремонтните дейности бяха прекратени още през есента, когато трасето достига района на зеленчуковата борса в Първенец, което предизвиква сериозно недоволство сред местните жители. За БНТ от АПИ заявиха,че ремонтът ще продължи, след подписване на анекс за подмяна на съществуващия водопровод в село Първенец.

Ренета Плевнелиева - кмет на с.Първенец: "Търпението на хората се изчерпа ,този път се ремонтира вече 2 години и ремонтът не е стигнал до никъде. Искали сме обяснения и в писмо до АПИ отговорът беше, че в момента е спрян с АКТ 10 поради очакван отговор от ВиК".

Любомир Томов: "Хората от Родопската яка работят в Пловдив и се прибират вечер по домовете си, а тук е някакъв кошмар, всичко е захванато и не е довършено."

Димитър Воденичаров: "Искаме мигновени действия ,искаме ги ремонтните дейности на този проект да започнат сега, веднага и да завършат в най-кратки срокове. Но не да завръшат по този начин, както сега - без качество."