Проверяват сигнал за полицейско насилие след клип в социалните мрежи

Директорът на ОД на МВР - Варна старши комисар Красен Торимацов разпореди проверка, след като в социалните мрежи беше публикуван клип с обвинения срещу полицейски служители, че са упражнили насилие. До момента е известно, че около 13:00 часа на 2 ноември в село Синдел, община Аврен, служители на Сектор "Специализирани полицейски сили" проверяват лек автомобил и хората в него.

Установяват, че шофьорът е без книжка и без документи за самоличност, не изпълнява полицейските разпореждания и при опит да бъде задържан оказва съпротива. За да предотврати ареста му, се намесва и втори човек от автомобила. В рамките на правомощията си полицаите използват физическа сила и помощни средства, за да ги задържат.

Междувременно мястото се събират около 40-50 жители на населеното място, което води до напрежение. Полицаите спират проверката и задържането, а за възстановяване на обществения ред към Синдел се насочват допълнителни полицейски екипи и линейка. Спешните медици не са установили пострадали лица.

Около 15:00 часа трима души са поискали медицинска помощ и повторно е изпратен екип на ЦСМП. Те са прегледани и са насочени към болница "Света Анна" във Варна, където след допълнителни прегледи са настанени в неврохирургията.

Започналата проверка цели да изясни всички допълнителни факти и обстоятелства по случая, като има образувано и следствено дело под надзора на Окръжната прокуратура във Варна. Действията на екипа са документирани чрез персонална полицейска камера на единия от полицейските служители. Установено е, че две от лицата, оказали съпротива, през 2021 година са извършили нападение, при което са пострадали двама служители на реда, изпълняващи служебните си задължения. Тогава спрямо едно от лица е образувано досъдебно производство.