БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Мигранти от Китай бяха задържани на ГКПП "Кулата"
Чете се за: 00:47 мин.
Почина бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни
Чете се за: 00:35 мин.
Скача таксата за издаване на лична карта
Чете се за: 01:37 мин.
"България на прага на еврозоната" - конференция...
Чете се за: 11:07 мин.
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги...
Чете се за: 06:30 мин.
Пускат поетапно парното в София
Чете се за: 00:37 мин.
Заседание на Комисията по бюджет и финанси към...
Чете се за: 01:32 мин.
"България на прага на еврозоната" - конференция...
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Проверяват сигнал за полицейско насилие след клип в социалните мрежи

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Светлана Ганчева
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Запази

Директорът на полицията във Варна е разпоредил проверка по случая

шофьор без книжка заседна канавка опит избяга полицейска проверка сливен
Снимка: Архив
Слушай новината

Директорът на ОД на МВР - Варна старши комисар Красен Торимацов разпореди проверка, след като в социалните мрежи беше публикуван клип с обвинения срещу полицейски служители, че са упражнили насилие. До момента е известно, че около 13:00 часа на 2 ноември в село Синдел, община Аврен, служители на Сектор "Специализирани полицейски сили" проверяват лек автомобил и хората в него.

Установяват, че шофьорът е без книжка и без документи за самоличност, не изпълнява полицейските разпореждания и при опит да бъде задържан оказва съпротива. За да предотврати ареста му, се намесва и втори човек от автомобила. В рамките на правомощията си полицаите използват физическа сила и помощни средства, за да ги задържат.

Междувременно мястото се събират около 40-50 жители на населеното място, което води до напрежение. Полицаите спират проверката и задържането, а за възстановяване на обществения ред към Синдел се насочват допълнителни полицейски екипи и линейка. Спешните медици не са установили пострадали лица.

Около 15:00 часа трима души са поискали медицинска помощ и повторно е изпратен екип на ЦСМП. Те са прегледани и са насочени към болница "Света Анна" във Варна, където след допълнителни прегледи са настанени в неврохирургията.

Започналата проверка цели да изясни всички допълнителни факти и обстоятелства по случая, като има образувано и следствено дело под надзора на Окръжната прокуратура във Варна. Действията на екипа са документирани чрез персонална полицейска камера на единия от полицейските служители. Установено е, че две от лицата, оказали съпротива, през 2021 година са извършили нападение, при което са пострадали двама служители на реда, изпълняващи служебните си задължения. Тогава спрямо едно от лица е образувано досъдебно производство.

#село Синдел #клип #ОДМВР-Варна #полицейско насилие

Последвайте ни

ТОП 24

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Започнала е процедура по отмяна на смъртния акт на намерения изчезнал мъж в Пирин
2
Започнала е процедура по отмяна на смъртния акт на намерения...
"Всичко се клати, ще ни паднат къщите": Божурище на протест - искат мерки срещу трафика на тирове
3
"Всичко се клати, ще ни паднат къщите": Божурище на...
Бюджет 2026: Първият в евро, с рекордни приходи и разходи
4
Бюджет 2026: Първият в евро, с рекордни приходи и разходи
Тръмп: Без "Томахоук" за Украйна - засега
5
Тръмп: Без "Томахоук" за Украйна - засега
227 граждани глобени за фалшиви и шеговити обаждания на телефон 112
6
227 граждани глобени за фалшиви и шеговити обаждания на телефон 112

Най-четени

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
2
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
3
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
Напусна ни Иван Тенев
4
Напусна ни Иван Тенев
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
6
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"

Още от: Регионални

Мигранти от Китай бяха задържани на ГКПП "Кулата"
Мигранти от Китай бяха задържани на ГКПП "Кулата"
Мюмюн Искендер остава кмет на Минерални бани Мюмюн Искендер остава кмет на Минерални бани
Чете се за: 01:22 мин.
Какви са очакванията на жителите и бизнеса в Дупница преди 1 януари 2026 година? Какви са очакванията на жителите и бизнеса в Дупница преди 1 януари 2026 година?
Чете се за: 04:15 мин.
Затвориха "Дунав мост" между Русе и Гюргево - кои са алтернативните маршрути Затвориха "Дунав мост" между Русе и Гюргево - кои са алтернативните маршрути
Чете се за: 02:32 мин.
Без банкомат: Готови ли са в село Държава да посрещнат еврото? Без банкомат: Готови ли са в село Държава да посрещнат еврото?
Чете се за: 04:47 мин.
Катастрофа на "Цариградско шосе" блокира движението в София Катастрофа на "Цариградско шосе" блокира движението в София
Чете се за: 00:32 мин.

Водещи новини

Мигранти от Китай бяха задържани на ГКПП "Кулата"
Мигранти от Китай бяха задържани на ГКПП "Кулата"
Чете се за: 00:47 мин.
Криминално
"България на прага на еврозоната" - конференция на високо ниво "България на прага на еврозоната" - конференция на високо ниво
Чете се за: 11:07 мин.
У нас
Българските евромонети - къде и как се секат? Българските евромонети - къде и как се секат?
Чете се за: 06:05 мин.
У нас
Почина бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни Почина бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Скандал с изтезания на задържани палестинци: Повдигнаха обвинения...
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Мюмюн Искендер остава кмет на Минерални бани
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Затвориха "Дунав мост" между Русе и Гюргево - кои са...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Ню Йорк избира нов кмет: Кои са основните кандидати и кого подкрепя...
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ