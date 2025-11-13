Пуснаха в продажба билетите за мачовете на националните отбори на България за жени и мъже по баскетбол

Билетите за домакинските мачове на женския и мъжкия национален отбор на България през този месец вече са в продажба, съобщиха от пресслужбатра на БФ Баскетбол. „Арена Ботевград“ ще приеме и двата двубоя в следващите няколко седмици.

На 18 ноември (вторник) от 19.00 ч. женският национален отбор на България ще играе срещу Черна гора в мач от група Е на квалификациите за Евробаскет 2027. Билетите за двубоя са с цена от 10.00 лв. и могат да бъдат закупени онлайн - на официалния сайт на БК Балкан.

Касите на „Арена Ботевград“ за тази среща отворят в 14.30 ч. на 18 ноември.

Отново в Ботевград, мъжкият национален отбор на България ще бъде домакин на Армения на 27 ноември (четвъртък) от 19.15 ч. в двубой от група B на предквалификациите за Евробаскет 2029. Пропуските за този мач са с цена от 15.00 лв. и могат да бъдат закупени отново онлайн - на официалния сайт на БК Балкан.

За деца до 12 години входът е безплатен, без право на седящо място.

Входът за баскетболните школи за двата двубоя ще бъде свободен. За тази цел можете да се свържете с Деян Николов на тел: +359 88 6611579, за потвърждаване на бройката състезатели, които ще присъстват.