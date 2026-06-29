Пьотр Нестеров не успя да се класира в основната схема на турнир от сериите "Чалънджър"

Националът на България за Купа Дейвис Пьотр Нестеров допусна поражение във втория кръг на квалификациите на сингъл в турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 75" в Милано (Италия) с награден фонд 97 640 евро.

Нестеров отстъпи пред поставения под №4 представител на домакините Енрико Дала Вале с 1:6, 1:6 за 66 минути, след като допусна пет пробива в мача.

Вчера българинът победи италианеца Джузепе Ла Вела с 6:1, 6:4 в първия си двубой от надпреварата.

През миналата седмица Нестеров за първи път в кариерата си достигна до полуфиналите на сингъл на турнира от сериите "Чалънджър" пред родна публика в Пловдив.