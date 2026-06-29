БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Петима души загинаха при стрелба в германската провинция...
Чете се за: 00:52 мин.
Публикуваха резултатите от външното оценяване след 7-и и...
Чете се за: 00:32 мин.
АПИ спира ремонтите по пътищата към черноморските курорти...
Чете се за: 01:12 мин.
12-годишно дете успя да спре семейния автомобил на АМ...
Чете се за: 01:20 мин.
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи...
Чете се за: 03:37 мин.
Властите в Кипър разследват смъртта на две деца от България
Чете се за: 01:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пьотр Нестеров не успя да се класира в основната схема на турнир от сериите "Чалънджър"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
Спорт
Запази

Поражение за българския тенисист в Милано.

пьотр нестеров започна обрат чалънджър 50ldquo ираклион
Снимка: БТА
Слушай новината

Националът на България за Купа Дейвис Пьотр Нестеров допусна поражение във втория кръг на квалификациите на сингъл в турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 75" в Милано (Италия) с награден фонд 97 640 евро.

Нестеров отстъпи пред поставения под №4 представител на домакините Енрико Дала Вале с 1:6, 1:6 за 66 минути, след като допусна пет пробива в мача.

Вчера българинът победи италианеца Джузепе Ла Вела с 6:1, 6:4 в първия си двубой от надпреварата.

През миналата седмица Нестеров за първи път в кариерата си достигна до полуфиналите на сингъл на турнира от сериите "Чалънджър" пред родна публика в Пловдив.

#Пьотр Нестеров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
1
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
България пречупи домакина Черна гора и ще спори с Турция за титлата на Балканиадата до 18 години
2
България пречупи домакина Черна гора и ще спори с Турция за титлата...
Жега в Европа - рекорд в Германия, бури в Париж и Брюксел
3
Жега в Европа - рекорд в Германия, бури в Париж и Брюксел
България се измъкна от капана на Украйна в Лигата на нациите
4
България се измъкна от капана на Украйна в Лигата на нациите
12-годишно дете успя да спре семейния автомобил на АМ "Струма", на майка му ѝ прилошало зад волана
5
12-годишно дете успя да спре семейния автомобил на АМ...
Петима души загинаха при стрелба в германската провинция Долна Саксония
6
Петима души загинаха при стрелба в германската провинция Долна...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
2
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
3
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
4
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
5
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията на "Майчин дом"
6
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията...

Още от: Тенис

Димитър Кузманов се класира за основната схема на турнир от сериите "Чалънджър 75"
Димитър Кузманов се класира за основната схема на турнир от сериите "Чалънджър 75"
Без промяна за Виктория Томова в ранглистата на WTA Без промяна за Виктория Томова в ранглистата на WTA
Чете се за: 01:00 мин.
Григор Димитров обратно в Топ 150 Григор Димитров обратно в Топ 150
Чете се за: 01:57 мин.
Обрат: Ема Радукано аут от Уимбълдън Обрат: Ема Радукано аут от Уимбълдън
Чете се за: 01:30 мин.
Шест мача, които не бива да пропускате в първия кръг на Уимбълдън при жените Шест мача, които не бива да пропускате в първия кръг на Уимбълдън при жените
Чете се за: 05:37 мин.
Шест мача, които не бива да пропускате в първия кръг на Уимбълдън при мъжете Шест мача, които не бива да пропускате в първия кръг на Уимбълдън при мъжете
Чете се за: 06:22 мин.

Водещи новини

12-годишно дете успя да спре семейния автомобил на АМ "Струма", на майка му ѝ прилошало зад волана
12-годишно дете успя да спре семейния автомобил на АМ...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
АПИ спира ремонтите по пътищата към черноморските курорти и към Гърция АПИ спира ремонтите по пътищата към черноморските курорти и към Гърция
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Петима души загинаха при стрелба в германската провинция Долна Саксония Петима души загинаха при стрелба в германската провинция Долна Саксония
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Публикуваха резултатите от външното оценяване след 7-и и 10-и клас Публикуваха резултатите от външното оценяване след 7-и и 10-и клас
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Как да се предпазим от код „Горещо време“?
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Полицаи спряха тир със спукани въздушни възглавници и откачен заден...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Заради подкуп от 8000 евро: Шефът на ВиК-Несебър с обвинение,...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Трагедията във Венецуела: 1450 вече са жертвите на земетресенията,...
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ