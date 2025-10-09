БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
За място на полуфиналите Пьотр Нестеров ще се изправи срещу Мелиос Ефстатиу (Кипър).

Пьотр Нестеров се класира за четвъртфиналите на сингъл в Ираклион
Слушай новината

Пьотр Нестеров се класира за четвъртфиналите на сингъл на тенис турнира на твърди кортове в Ираклион (Гърция).

Поставеният под номер 1 в схемата българин победи във втория кръг Ромен Фокон (Белгия) с 6:3, 7:6(5). Двубоят продължи точно два часа.

Нестеров поведе с 3:0 по пътя към успеха с 6:3 в първия сет. Българинът изостана с 2:5 във втората част, спаси по два сетбола при 3:5 и 4:5, успя да изравни за 5:5, а след това се стигна до тайбрек.

В него българският тенисист поведе с 6-3 точки и от третия си мачбол приключи мача и се класира за четвъртфиналите.

За място на полуфиналите националът на България за Купа „Дейвис" ще се изправи срещу Мелиос Ефстатиу (Кипър).

