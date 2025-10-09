Пьотр Нестеров стартира успешно на тенис турнира на твърди кортове в Ираклион

Пьотр Нестеров се класира за втория кръг на сингъл на тенис турнира на твърди кортове в Ираклион (Гърция) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставеният под номер 1 в схемата българин надигра Фин Мъргет (Великобритания) с 6:2, 7:5. Срещата продължи час и 54 минути. Нестеров спечели четири поредни гейма от 2:2 до 6:2 в първия сет. Втората част премина без пробиви до 5:5, а след това националът ни взе два поредни гейма и триумфира с победата.

Българинът ще играе срещу Ромен Фокон (Белгия) във втория кръг на надпреварата.