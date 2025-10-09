Пьотр Нестеров стартира успешно на тенис турнира на твърди кортове в Ираклион

Националът на България за Купа „Дейвис" ще играе срещу Ромен Фокон (Белгия) във втория кръг на надпреварата.
Пьотр Нестеров се класира за втория кръг на сингъл на тенис турнира на твърди кортове в Ираклион (Гърция) с награден фонд 15 хиляди долара.
Поставеният под номер 1 в схемата българин надигра Фин Мъргет (Великобритания) с 6:2, 7:5. Срещата продължи час и 54 минути. Нестеров спечели четири поредни гейма от 2:2 до 6:2 в първия сет. Втората част премина без пробиви до 5:5, а след това националът ни взе два поредни гейма и триумфира с победата.
Българинът ще играе срещу Ромен Фокон (Белгия) във втория кръг на надпреварата.