Пьотр Нестеров с втора победа в Монастир

Станко Димов
Спорт
Българинът заслужи място на четвъртфиналите.

Българският тенисист Пьотр Нестеров се класира за четвъртфиналите на турнира на твърди кортове на открито в Монастир (Тунис). Надпреварата е с общ награден фонд от 15 000 долара.

Националът за Купа „Дейвис“, поставен под №3 в схемата, победи във втория кръг преминалия през квалификациите чех Роман Постолка – 6:3, 6:3.

На четвъртфиналите Нестеров ще играе срещу представителя на Италия Хуан Крус Мартин Манзано.
Нестеров остана най-високопоставеният играч в схемата, след като №1 и №2 вече напуснаха надпреварата.

