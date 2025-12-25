Пьотр Нестеров с втора победа в Монастир

Българинът заслужи място на четвъртфиналите.
Българският тенисист Пьотр Нестеров се класира за четвъртфиналите на турнира на твърди кортове на открито в Монастир (Тунис). Надпреварата е с общ награден фонд от 15 000 долара.
Националът за Купа „Дейвис“, поставен под №3 в схемата, победи във втория кръг преминалия през квалификациите чех Роман Постолка – 6:3, 6:3.
На четвъртфиналите Нестеров ще играе срещу представителя на Италия Хуан Крус Мартин Манзано.
Нестеров остана най-високопоставеният играч в схемата, след като №1 и №2 вече напуснаха надпреварата.