Пьотр Нестеров с втора победа в Монастир

Българският тенисист Пьотр Нестеров се класира за четвъртфиналите на турнира на твърди кортове на открито в Монастир (Тунис). Надпреварата е с общ награден фонд от 15 000 долара.



Националът за Купа „Дейвис“, поставен под №3 в схемата, победи във втория кръг преминалия през квалификациите чех Роман Постолка – 6:3, 6:3.



На четвъртфиналите Нестеров ще играе срещу представителя на Италия Хуан Крус Мартин Манзано.

Нестеров остана най-високопоставеният играч в схемата, след като №1 и №2 вече напуснаха надпреварата.