Без промяна за Григор Димитров в световната ранглиста

Позицията на Григор Димитров в световната ранглиста по тенис остава непроменена. Най-добрият български тенисист остава на 44-то място. Към момента Димтров има актив от 1180 точки.

Промени в Топ 100 на подреждането също няма, след като сезонът за най-добрите играчи приключи още през ноември, а в момента те водят подготовка за началото на следващата кампания, която стартира на 2 януари с турнира за смесени отбори „Юнайтед Къп“ и индивидуалните състезания от веригата на АТП в Бризбейн и Хонконг.

Карлос Алкарас остава лидер в подреждането с 12 050 точки. Второ място заема Яник Синер с 11 500, а Топ 3 допълва Александър Зверев с 5160 точки.