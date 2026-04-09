Работник загина в Бургас след падане от скеле

Работник е загинал след падане от скеле в бургаския комплекс "Меден рудник", потвърдиха от Инспекцията по труда в Бургас.

Около 11.00 часа е получен сигнал за инцидент в района на саниращ се блок номер 412 в комплекса. Установено е, че от осеметажна конструкция е паднал работник. На мястото е пристигнал екип на Спешна помощ. Направен е опит да се спаси работника, но въпреки реанимационните действия той е починал в линейката. Получените травми са били несъвместими с живота на пострадалия.

Екип на Инспекцията по труда вече е започнал проверка за спазване на изискванията за безопасност на труда – използвана ли е защитна каска, имало ли е обезопасително въже и др.

На 10 март т.г. работник падна от осем метра височина при демонтаж на покрив на сграда в Бургас. Инцидентът стана на територията на предприятие за производство на бетонни изделия. Установено бе, че работникът не е бил обезопасен със съответните предпазни средства – предпазен колан и други задължителни за работа на височина.