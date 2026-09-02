Ратко Достанич: Ако изчистим грешките, можем да бъдем равностойни на всеки

Старши треньорът на Славия Ратко Достанич остана доволен от представянето на своя отбор, въпреки поражението с 1:2 от Левски в отложения двубой от петия кръг на Първа лига. „Белите“ поведоха в резултата, но допуснаха пълен обрат през втората част.

Според Достанич неговите футболисти са дали максимума срещу силен съперник, но допуснатите грешки са се оказали решаващи за крайния изход.

"Футболистите дадоха всичко от себе си, но Левски е шампион, силен отбор и има добри изпълнители. Много лесно обаче допуснахме първия гол“, коментира наставникът.

Той обърна специално внимание на изравнителното попадение на Армстронг Око-Флекс, който премина през няколко футболисти на Славия, преди да реализира за 1:1.

"Техният играч взе топката на тъча, мина първи, втори и трети, което е недопустимо. Знаехме как играе Левски и дадохме всичко от себе си. В такива мачове трябва да се учим и да не допускаме повече такива грешки“, добави Достанич.

Въпреки загубата специалистът видя и достатъчно положителни неща в представянето на своя състав и изрази увереност, че Славия може да бъде конкурентен на всеки съперник в първенството.