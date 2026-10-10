Раул Фернандес бе най-бърз в квалификацията на Гран при на Индонезия

Състезателят на отбора на Тракхаус – Раул Фернандес, спечели първи пол-позишън в кариерата си и утре ще стартира първи в Гран При на Индонезия в шампионата по мотоциклетизъм клас Мото GP.

От втора редица ще започнат претендентите за титлата Хорхе Мартин и Марк Маркес.

Фернандес, който спечели Гран При на Великобритания през август, завърши най-бързо с обиколка от 1 минута и 28,852 секунди – с 0.109 секунди по-бързо от Марко Бецеки от Aприлия.

„Твърде много пъти в миналото бях много близо до спечелването на пол-позишън“, каза Фернандес, който също така постави рекорд на пистата по време на тренировките в петък. „Още в петък започнах да се чувствам изключително комфортно с мотора. Просто се опитах да бъда спокоен, опитах се да не се нервирам. Сега имаме много добра възможност, нека се опитаме да се насладим и да се борим за победата“.

Марко Бецеки беше доволен от второто място, въпреки че трябваше да прекъсне обиколка, която изглеждаше, че ще му донесе първата позиция, когато бяха развети жълти флагове след падане на Фермин Алдегер.

Защитаващият титлата Маркес от Дукати се оказа 4-и днес, точно пред съперника си за титлата и лидер в шампионата Хорхе Мартин от Aприлия.

С шест кръга, които остават до края на сезона, включително MotoGP в Индонезия, изходът от шампионата виси на косъм, тъй като Мартин има 333 точки – само с две повече от Маркес.

Маркес ще се надява да намали тази разлика този уикенд, но историята е срещу него, тъй като испанецът има катастрофални резултати на пистата „Мандалика“, където никога не е завършил цяло състезание от MotoGP.

Миналата година той претърпя контузия на ключицата, която сложи край на сезона му, след жестока сблъсък с Бецеки в първата обиколка.