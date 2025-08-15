Разбиха канал за продажба на райски газ на непълнолетни в Слънчев бряг

Полицията разкри незаконна схема за разпространение на диазотен оксид, познат като райски газ, в курортния комплекс Слънчев бряг.

В лек автомобил със софийска регистрация униформените установили двама 19-годишни младежи. До колата им бил открит палет с бутилки райски газ.

На място е засечен и 16-годишен тийнейджър от София, в когото били намерени балони и пари. Момчето признало, че е закупило райски газ от двамата по-големи младежи.

При последвалия оглед полицията иззела 32 бутилки по 2000 грама и 114 бутилки по 670 грама диазотен оксид. В багажника на автомобила били открити още 5 кашона, всеки съдържащ по 25 бутилки.

Разследващите стигнали и до помещение в хотелски комплекс, обитавано от младежите, където намерили допълнителни бутилки, записки, балони и значителна сума пари в брой. Акцията е проведена на 14 август.

По първоначални данни бутилките с диазотен оксид били предназначени за продажба на непълнолетни лица в района на курорта.

Двамата 19-годишни са задържани за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.