Разбиха престъпна група, занимавала се с измамна инвестиционна дейност и със „социално инженерство“

Разбиха организирана престъпна група, ръководила колцентрове за измамни онлайн инвестиции, нанасящи значителни вреди на граждани от Европейския съюз. Мащабната операция е проведена на 11 декември 2025 г. в София под ръководството на Софийската градска прокуратура.

В акцията са участвали следователи от СГП и Националната следствена служба, служители на ДАНС, ГДБОП, ГД "Национална полиция", както и представители на Guardia Civil от Кралство Испания.

Групата, в която участват български и чужди граждани, е управлявала от средата на 2022 г. няколко колцентъра в София, чрез които граждани на ЕС са били въвеждани в заблуждение да инвестират средства в привидна търговия с регулирани финансови инструменти.

В хода на разследването са извършени координирани проверки, претърсвания и изземвания, обиски на лица и разпити на свидетели с цел преустановяване на дейността на структурите, съпричастни към мащабни схеми за въвеждане в заблуждение и неправомерно извличане на финансови средства от пострадали лица в чужбина.

Иззети са над 20 мобилни телефона, множество симкарти, повече от 30 флашки, персонални компютри, хард дискове, тефтери с ръчни записки и списъци със служители. Открити са още наркотични вещества, 17 кюлчета инвестиционно злато с единична стойност около 7000 лв., над 45 000 лв. в брой, както и пет хардуерни криптопортфейла. В един от тях са намерени криптоактиви на стойност над 230 000 щатски долара, иззети със съдействието на отдел "Киберпрестъпления" към НСлС.