ИЗВЕСТИЯ

7,6 по Рихтер: Силно земетресение разтърси японския...
Чете се за: 00:15 мин.
Министерският съвет одобри проектозакона за Бюджет 2026
Чете се за: 13:02 мин.
Томислав Дончев за Бюджет 2026: Социалният диалог е...
Чете се за: 03:42 мин.
"Политико": България ще трябва да осигури 1,2...
Чете се за: 02:07 мин.
Евакуираха още четирима моряци от танкера...
Чете се за: 05:15 мин.
ПП-ДБ за Бюджет 2: Няма да стане и по този начин! Подайте...
Чете се за: 04:45 мин.
Описват щетите след пороя в созополското село Зидарово
Чете се за: 03:05 мин.

Задържаха крадци в момент на обир в столичния квартал "Гоце Делчев"

Чете се за: 01:22 мин.
Регионални
Престъпниците проникнали с подправен ключ, след серия кражби в южните квартали на София

задържаха крадци момент обир столичния квартал гоце делчев
Слушай новината

Двама мъже бяха задържани, докато са ограбвали частен дом в столичния квартал "Гоце Делчев".

Крадците са следени в продължение на две седмици, арестувани са на мястото на престъплението. Единият от задържаните e излязъл от затвора преди малко повече от месец, след като е излежал предишна присъда за кражба.

Двамата обирджии са извършили поне 4 кражби от домовете на различни хора в южните квартали на София. Днес следобед влезли в апартамент в кв. "Гоце Делчев", откъдето опитали да откраднат черна техника.

Любомир Николов, директор на СДВР: "Чрез подбран или подправен ключ влизат в жилище, от което крадат вещи на нищо не подозиращо семейство и след внимателно наблюдение на екипите на полицията в момент на изнасяне на вещите, които са присвоили противозаконно същите са задържани. Има две лица, едното е 51-годишно, криминално проявено, което наскоро е излязло от затвора и е продължало същата криминална дейност. И 45-годишен помагач, който се използва главно за отцепки и предаване на информация за полицейски екипи, които ги следят."

#СДВР #София #обири #крадци

