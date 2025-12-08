Кризата с боклука: В "Люлин" чистят само улиците, по които се движи градския транспорт

Кризата с боклука в столичния квартал "Люлин" се задълбочава. В момента се почистват само улиците, по които минава градският транспорт, а в междублоковите пространства вече са се образували сметища. Причината е, че общинското дружество "Софекострой" все още няма камиони за района. Очаква се до края на седмицата да бъдат взети 6 под наем.

Положението с боклука в "Люлин" в момента е критично. Снощи ядосани граждани дори бяха запалили някои от купчините с отпадъци.

"Страшно зле е, 3 дена не са събирани кофите, зад кофите има боклуци не ги вдигат, страшно зле." "Всичко е затънало в боклук! Не знам какво се работи честно казано, имаше един период, в който малко по-редовно, като че ли се изхвърляше и след това пак се почна въпросната мизерия." "Аз си събирам в момента боклучето вкъщи, пазя си го, когато е свободно тогава изхвърлям, гледам пластмаси да не използвам много."

Кметът на "Люлин" поиска общината да даде точен отговор, кога в района ще влезе техника за почистване по график.

Георги Тодоров, кмет на "Люлин": "Tова е истинско бедствие, с което Столичната община трябва да се справи незабавно, защото близо 1/5 от софиянци живеят в "Люлин"."

Обещанието е до края на седмицата от "Софекострой" да вземат 6 камиона под наем само за "Люлин" и до Коледа да се справят с всички критични точки. Тази седмица се отварят и ценовите оферти за купуването на техника на старо.

Николай Щерев - зам. изпълнителен директор на "Софекострой": "Докато тече поръчката поддържаме основно районите, с които започнахме - "Красна поляна" и "Красно село", направили сме организацията и дневно 9 камиона влизат в "Люлин", но ние ги дърпаме, след като си свършат смените в основните райони."

В "Слатина", "Изгрев" и "Подуяне" за сметосъбирането в момента отговарят 10 големи и 6 малки камиона на завода за боклук.

Надежда Бобчева, заместник-кмет по екология: "Някои дни "Слатина" е по -добре, веднъж "Подуяне" е по-добре, в "Изгрев" е добре, има критични точки разбира се, докато в "Слатина" и "Подуяне" има по-критични места."

Очаква се още утре на помощ в почистването да се включат и двата камиона от "Гората БГ".