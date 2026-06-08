Разследват смъртта на моряк, открит в морето до пристанището в Бургас

Окръжната прокуратура в Бургас образува досъдебно производство след като откри тялото на моряк в акваторията на Пристанище – Бургас.

Тялото е намерено на 6 юни в района на първо корабно място, заявиха от “Морска администрация” в Бургас. По непотвърдена информация мъжът е паднал зад борда на влекач.

От прокуратурата в Бургас съобщиха за БНТ, че по случая е започнало разследване. Назначени са съдебномедицинска експертиза и други експертизи, които трябва да установят механизма и точната причина за настъпването на смъртта. Работата по случая продължава.