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Разследват смъртта на моряк, открит в морето до пристанището в Бургас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Разследват смъртта на моряк, открит в морето до пристанището в Бургас
Снимка: БНТ
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Окръжната прокуратура в Бургас образува досъдебно производство след като откри тялото на моряк в акваторията на Пристанище – Бургас.

Тялото е намерено на 6 юни в района на първо корабно място, заявиха от “Морска администрация” в Бургас. По непотвърдена информация мъжът е паднал зад борда на влекач.

От прокуратурата в Бургас съобщиха за БНТ, че по случая е започнало разследване. Назначени са съдебномедицинска експертиза и други експертизи, които трябва да установят механизма и точната причина за настъпването на смъртта. Работата по случая продължава.

#мъртъв моряк #пристанище Бургас #окръжна прокуратура Бургас

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