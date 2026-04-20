Реакции от Брюксел и Кремъл след победата на Радев (ОБЗОР)

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздравиха Румен Радев за победата на вчерашните предсрочни избори за Народно събрание.

България е горд член на европейското семейство и има важна роля в справянето с общите предизвикателства, написа в своя пост Фон дер Лайен. В него тя добави, че очаква да продължи съвместната работа за напредъка и сигурността на България и Европа.

Своите поздравления отправи и председателят на Европейския съвет Антонио Коща. Марк Рюте написа, че е обсъдил с Румен Радев сътрудничеството по общите предизвикателства за сигурността.

Москва възприема положително изявленията на бъдещия министър-председател на България Румен Радев за необходимостта от прагматичен диалог с Русия, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.