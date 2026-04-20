Урсула фон дер Лайен и Антонио Коща поздравиха Румен Радев за победата

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен поздрави Румен Радев за победата му.

“Поздравления за победата на Румен Радев на парламентарните избори.

България е горд член на европейското семейство и играе важна роля в справянето с общите ни предизвикателства.

Очаквам с нетърпение да работим заедно за просперитета и сигурността на България и Европа", написа тя в Х.

И председателят на Европейския съвет Антонио Коща също поздравления за лидера на "Прогресивна България" за категоричната му победа на вчерашните парламентарни избори в България.

"Удоволствие е да Ви приветствам отново в Европейския съвет.

Както казах в телефонния ни разговор тази сутрин, очаквам с нетърпение да работя заедно с Вас в #EUCO по нашата обща програма за просперираща, автономна и сигурна Европа.

Пожелавам Ви всичко най-добро в новата Ви функция",

Това написа Коща в профила си в социалната платформа X.