Реал Мадрид намери нов герой в отсъствието на Мбапе

Реал Мадрид не остави никакви съмнения в превъзходството си и разгроми Бетис с 5:1 на „Сантяго Бернабеу“ в двубой от 18-ия кръг на Ла Лига.

Вечерта се превърна в истински празник за юношата на клуба Гонсало Гарсия, който получи шанс да започне като титуляр заради контузията на Килиан Мбапе и го използва по впечатляващ начин. 21-годишният нападател се превърна в големия герой за „белите“, реализирайки хеттрик и обирайки аплодисментите на трибуните.

Гарсия даде тон на победата в 20-ата минута, когато засече с глава центриране и откри резултата. Малко след почивката талантът от школата на Реал демонстрира класа, като овладя топката на гърди и с удар от въздуха от границата на наказателното поле покачи на 2:0.

Натискът на домакините продължи, а в 60-ата минута още един юноша – Раул Асенсио, направи резултата класически с трето попадение. Пет минути по-късно Кучо Ернандес все пак върна един гол за Бетис, но това не промени хода на срещата.

В 82-ата минута Гонсало Гарсия окончателно подпечата личния си триумф, оформяйки хеттрика си с технично изпълнение с пета след асистенция на Арда Гюлер. Малко преди края младият нападател бе заменен под бурните овации на публиката, а появилият се от пейката Франсинско Гарсия оформи крайното 5:1.

След този успех Реал Мадрид събра 45 точки и запази втората си позиция в класирането, на четири пункта зад лидера Барселона. Бетис остава на шесто място с 28 точки.