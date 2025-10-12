Румъния победи Австрия с гол в 95-ата минута

Румъния победи Австрия с минималното 1:0 в квалификация за класиране на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада през 2026 г. Победният гол дойде в 95-ата минута от Вирджил Гица.

През първото полувреме на стадион "Арена Национала" в Букурещ до точен удар не се стигна.

След почивката гостите първи застрашиха вратата на опонента. Андрей Раду изби изстрел на Марсел Забицер. Това бе единственият точен шут за гостите.

Домакините имаха отлична възможност да открият резултат след час игра, но Валентин Михайла стреля в лявата греда.

Възпитаниците на Мирча Луческу все пак стигнаха до трите точки в предпоследната 95-а минута. Появилият се от резервната скамейка Вирджил Гица засече с глава центриране на Янис Хаджи.

Австрия оглавява класирането в група "Н" с актив от 15 пункта. Румъния се изкачи до 3-ата позиция в подреждането с 10 точки.