Фондация ЦСКА активно продължава да подпомага лечението на Любослав Пенев

Фондация ЦСКА продължава активната си кампания в подкрепа на легендарния нападател Любослав Пенев, който се бори с тежко заболяване в Германия.

"Пенев вече премина първия курс по имунотерапия, като половината от необходимата сума за процедурата бе преведена от средствата, които се набират в дарителската кампания на нашата фондация", информираха от клуба.

Към 19 декември, общо 612 дарители са откликнали на призива на Фондация ЦСКА за оказване на помощ за лечението на Любослав Пенев. Фондация ЦСКА също се е включила с дарение, което ще бъде използвано изцяло за текущите и предстоящи разходи, свързани с лечението на Любослав Пенев. От фондацията отново призоваха всички, които имат възможност, да се включат в кампанията.