Отбелязваме 31 години от спечелването на "Златната топка" от Христо Стоичков

Днес се навършват 31 години, откакто Христо Стоичков бе удостоен с най-ценния индивидуален трофей във футбола "Златната топка".

Отличието, легендарният номер 8, получава през 1994 година след изключителен сезон с Барселона, в който триумфира с титлата в Ла Лига и достига до финал в Шампионската лига. А след това с националния отбор на България, печели бронзовите медали на световното първенство в САЩ. До днес Стоичков е единственият българин носител на Златната топка.