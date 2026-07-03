Румен Радев: Ангажираме се с бюджет 2027 значително да намалим дефицита

Ангажираме се с бюджет 2027 значително да намалим дефицита, заяви министър-председателят Румен Радев на блицконтрол.

Румен Радев, министър-председател на България: "Надявам се на задълбочен, отговорен и открит дебат. Ако мажем да намалим този дефицит, нека го направим. Ангажираме се с бюджет 2027 значително да намалим дефицита. Няма как за един месец анализ, закони и обществено обсъждане. Като казват никаква реформа не направиха - не става за един месец."

От ГЕРБ заявиха, че приемането му може да бъде обжалвано пред Конституционен съд.

Теменужка Петкова, ГЕРБ-СДС: "Бюджет с подобен дефицит е грубо нарушение на закона за публичните финанси. Той трябва да е до 3%. Законодателят е предвидил кога може да бъде внесен бюджет с такъв дефицит - при пандемия, война или спад на икономическия растеж, това не е налице. Приемането на такъв закон за бюджета може да бъде подложен на обжалване пред КС."

Премиерът коментира, че бюджетът е резултат на популизъм от предходните правителства, а не е измислен от министъра на финансите.

Румен Радев, министър-председател на България: "Грубо нарушение беше цялата политика през последните години, за да стигнем до тук. Той не е измислен от министъра на финансите, а е резултат на популизмът на няколко правителства, системна декапитализация на държавните дружества, авансово изискване на данък. Можем ли да намалим дефицита като намалим до одите на хората, можем ли да оставим общините разкопани - можем. Можем ли да задушим икономиката, можехме ли да не увеличаваме пенсиите - можехме. Но няма да го направим. Това, което ще направим е пълна финансова дисциплина и ревизия на тези плащания, които ще направим на дейности, които са приети от предишни правителства."

От опозицията заявиха, че въпреки че бюджетът е одобрен от "Прогресивна България", това не означава, че трябва да се гласува в НС.