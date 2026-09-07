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Русе се сбогува с журналиста и документалист Бояна Шандуркова

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Зад професионалната ѝ работа стоят задълбочено познаване на историята и културата на града

Русе се сбогува с журналиста и документалист Бояна Шандуркова
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Русе и телевизионната общност днес се сбогуваха с Бояна Шандуркова – дългогодишния журналист и документалист, посветил професионалния си път на Русе и неговата памет.

На поклонението във фоайето на Доходното здание дойде целият наличен състав на БНТ Русе. Сред присъстващите бяха и много бивши телевизионери, вече пенсионери, които са работили дълги години с Бояна Шандуркова и дойдоха да се поклонят пред паметта ѝ.

Тя беше изпратена и от представители на културния елит на Русе. Като репортер, сценарист и автор на документални продукции Шандуркова оставя в културната съкровищница на града своеобразен телевизионен летопис. Съхранила е за поколенията срещите си с редица забележителни личности и истории, свързани с Русе.

Зад професионалната ѝ работа стоят задълбочено познаване на историята и културата на града, внимание към човешката история и отговорност към паметта, която журналистиката оставя след себе си.

Бояна Шандуркова оставя дъщеря си Елена Шандуркова – талантлива млада хореографка и преподавателка по модерни танци.

Опелото беше отслужено в 12:30 ч. в катедралния храм „Всех Святих“.

Погребението е в 14:00 ч. в гробищен парк „Басарбово“, в тесен семеен кръг.

Поклон пред паметта й!

#Бояна Шандуркова #последно сбогом #Русе

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